Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov

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Alihan Smailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu.

Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak.” dedi.