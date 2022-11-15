Kazadan kaçarken bir araca daha çarptı, darbedildi

Ardahan'da bir sürücü, otomobiliyle çarptığı iki aracın sürücüsü tarafından darbedildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobili seyir halindeyken Artvin Caddesi'nde bir araca çarpan sürücü F.M.B, olay yerinden kaçtı. Ardından Erzurum Caddesi'ni Kongre Caddesi'ne bağlayan noktada başka bir otomobile çarpıp duran F.M.B., araçlarında hasar oluşan sürücülerce yakalanarak, darbedildi.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda hafif yaralanan sürücü F.M.B. ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​