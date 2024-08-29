Kazada kolunu kaybeden İngiliz hastanın ağrıları Eskişehir'deki pil tedavisiyle hafifletildi

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşayan iki çocuk babası çatı ustası Andrew Waddington'ın 20 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası sol kolu kesildi.

Operasyonun ardından omuz bölgesinde sürekli ve atak şeklinde dirençli ağrılar çekmeye başlayan Waddington'a ülkesinde başvurduğu sağlık kuruluşunda bacağından sinir alınarak boynuna uygulandı. Ağrıları geçmeyen Waddington'a daha sonra kapalı yöntemle iki kez "omurilik ağrı pili" tedavisi yapıldı.

Tedavilerine rağmen ağrıları dinmeyen Waddington, sağlık platformu aracılığıyla "omurilik ağrı pili" tedavisini açık yöntemle uygulayabilen Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ulaşarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Beşir Sürme'den bilgi aldı.

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde 5 gündür tedavi gören ve kısa sürede taburcu edilmesi beklenen Waddington'a ziyarette bulundu.

Türkiye'ye gelen hastaya Sürme tarafından yaklaşık 3 saat süren açık cerrahi operasyonda boynundan alınan kemik sonrası omuriliğe cerrahi müdahaleyle "paddle elektrodu" yerleştirildi. Kapalı yönteme göre daha etkili olduğu bildirilen müdahalenin ardından Waddington'ın ağrılarında büyük oranda azalma görüldü.

Hastanenin imkanlarını oldukça iyi bulduğunu belirten Waddington, "Her şey beklediğimden daha iyi düzeyde. Sayın Sürme ile ameliyatım öncesi ile sonrası arasındaki farkı görmek için 3 aylık bir sürece ihtiyacım olacağını konuşmuştuk ancak daha iyi olacağıma yönelik beklentim yüksek. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

"ELEKTROT HASTANIN KOLUNDAN İLETİLEN ANORMAL AĞRILARI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Başhekim Sungur da Waddington'ın hastanelerinde tedavi görmesinin Sağlık Bakanlığının katkılarıyla yürütülen sağlık turizmine iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

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Hastanelerinin kentteki Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) yetkili tek sağlık kurumu olduğunu dile getiren Sungur, "USHAŞ, sağlık turizmini organize etmek için kurulan Sağlık Bakanlığının bir kurumu. Hastayla yaptığımız görüşmede ücretlerin İngiltere'ye göre yarı yarıya düşük olduğunu bize söyledi. Hizmet kalitesi olarak Avrupa ülkeleriyle mukayese edilecek düzeylerde ama fiyat olarak çok daha ekonomik durumdayız. Bu da bizim tercih edilir olmamızı sağlıyor" diye konuştu.