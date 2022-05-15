Kaza yaptı, yaşını duyan şaştı!

İHA

Eskişehir'de, otomobiliyle 16 yaşındaki bisikletli çocuğa çarpan sürücünün yaşını duyanlar şaşırdı.

İHA'nın haberine göre kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki E.Ö., caddenin karşısına geçmek isterken gelen araçlardan dolayı yol ortasında durdu. O esnada C.Y., kullandığı 26 NS 621 plakalı otomobille çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen E.Ö. ciddi bir yara almazken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Meydana gelen kaza sonrası ileri yaşından dolayı desteksiz yürüyemeyen sürücü C.Y., elindeki baston ile çarptığı çocuğun yanına geldi. Olayın etkisiyle tansiyonu yükselen 93 yaşındaki C.Y.'nin yol ortasında kalan otomobilini trafik polisleri kenara çekerken, sürücü çarptığı yayayla birlikte ambulans bekledi.

Bu sırada sürücünün kimlik kontrolünde yaşının 93 olduğu görüldü. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hem sürücü hem de yaralı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Desteksiz yürümekte güçlük çektiği görülen C.Y.'nin yaşını duyan vatandaşlar şaşırdı.