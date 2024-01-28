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        Haberler Gündem İstanbul Kaza yapan alkollü sürücü araçta köpeğini aradı - Güncel haberler

        Kaza yapan alkollü sürücü araçta köpeğini aradı

        Kartal'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, açık otoparkın girişindeki demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı. Otomobil sürücüsü H.T., 1.93 promil alkollü çıkarken, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanındaki arkadaşı ile kelepçelenen H.T. uzun süre otomobilde köpeği Yumoş'u aradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 06:46 Güncelleme: 28.01.2024 - 06:46
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        Kaza yapan alkollü sürücü araçta köpeğini aradı
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        Olay, saat 03.00 sıralarında Kartal, D-100 Karayolu Topselvi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametine seyir halinde bulunan H.T. yönetimindeki otomobilden şüphelenen polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu.

        Bu uyarıya uymayan otomobil sürücüsü H.T., polisten kaçtığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek açık otoparkın girişindeki demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin yaptığı alkol testi sonucunda sürücü H.T.'nin 1.93 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Sürücü H.T. ile yanındaki kişi birbirlerine kelepçelenerek gözaltına alındı.

        Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

        "YUMOŞ YOK ABİ"

        Polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan alkollü sürücü, arkadaşı ile kelepçelenmesine tepki gösterdi. Bir süre sonra otomobilde bulunan köpeğini hatırlayan sürücü, köpeği 'Yumoş'u bulmak için araca yöneldi. Arkadaşı ile kelepçeli şekilde otomobilde Yumoş'u arayan H.T., "Yumoş yok abi" diyerek panik yaşadı. En sonunda köpeğini bulan H.T. büyük sevinç yaşarken, köpeğini defalarca kere öptü. H.T ve arkadaşı gözaltına alınarak Topselvi Polis Merkezi'ne götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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