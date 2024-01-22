Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
İstanbul'da seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede Üsküdar'daki evinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin sürücü belgesinin de olmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da kaza, dün saat 04.45 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. E.E'nin (36) kullandığı otomobil, içinde Samet Ç. (34), Hakan Y. (20) ve Haluk Ş.'nin (22) bulunduğu yol kenarında bekleyen otomobile çarptı.
KAZANIN ARDINDAN ARACIYLA KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre kazada 3 kişi yaralanırken, E.E aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Ambulansla hastaneye kaldırılan Samet Ç. ve Hakan Y.'nin hayatını kaybettiği, Haluk Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
6 SUÇ KAYDI VAR SÜRÜCÜ BELGESİ YOK
E.E. (36) isimli sürücü Üsküdar Ünalan Mahallesindeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 1 havalı tabanca, 3.6 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca farklı suçlardan 6 kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
CİNAYET GİBİ KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen otomobile, arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.