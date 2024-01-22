İstanbul'da kaza, dün saat 04.45 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. E.E'nin (36) kullandığı otomobil, içinde Samet Ç. (34), Hakan Y. (20) ve Haluk Ş.'nin (22) bulunduğu yol kenarında bekleyen otomobile çarptı.

DHA'da yer alan habere göre kazada 3 kişi yaralanırken, E.E aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Samet Ç. ve Hakan Y.'nin hayatını kaybettiği, Haluk Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

6 SUÇ KAYDI VAR SÜRÜCÜ BELGESİ YOK

E.E. (36) isimli sürücü Üsküdar Ünalan Mahallesindeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 1 havalı tabanca, 3.6 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca farklı suçlardan 6 kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.