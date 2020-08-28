Kaz ayağı; göz çevresinde oluşan küçük çizgiler ve kırışıklıklardır. 20’li yaşların ortalarında oluşmaya başlamaktadır ve yaşlanmanın ilk belirtileri olarak görülmektedir. Kuşların ayak şekillerine benzediği için bu şekilde adlandırılmaktadır. Bu çizgilere ‘gülme çizgileri’ ve ‘yaş çizgileri’ de denmektedir.
Göz çevresinde oluşan ‘kaz ayakları’ kolajen üretiminin yavaşlaması ve menopoz ile ortaya çıkan hormonal değişiklikler nedeniyle derinleşebilmektedir.
Kaz ayaklarını önlemek için;
- Antioksidan bakımından zengin olan meyve ve sebzeleri bolca tüketerek, cildin yaşlanmasına karşı önlem alabiliriz.
- Stres cildin çabuk yaşlanmasına büyük etki etmektedir. Bu yüzden belirtileri önlemek için hayatınızda stres yapan durumları ortadan kaldırın.
- Uyku saatlerinizi düzenli hale getirin ve bu alışkınlığınızdan şaşmayın.
- Kirlilik, kimyasal madde içeren kozmetikler, sigara dumanı gibi cildinizi toksinlere maruz bırakacak şeylerden uzak durun.
- Güneş ışınlarına direk maruz kalmayın. Mutlaka koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanın.
- Kafanıza sürekli bir şeyleri takarak somurtmayın, gülümseyin ve rahatlayın.
- C ve K vitamini açısından zengin organik kremler edinin ve cildinize uygulayın.
- Hem vücudunuz hem de cildiniz için düzenli olarak egzersiz yapmaya çalışın.
Bunların yanında kırışık giderici doğal maske tarifleri de uygulayabilirsiniz. Tüm bu uygulamalarınıza rağmen cildinizde kaz ayakları gelişmeye devam ediyorsa, tıbbi tedavi yöntemlerini tercih edebilirsiniz.
Bu yöntemler ise;
- Botulinum Toksini tedavisi; göz çevresinde oluşan kırışıklıklar içerisine kas enjekte edilerek uygulanan bir yöntemdir.
- Cerrahi olmayan yüz gerdirme yöntemi; hasarlı kolajenleri ortadan kaldırmak için ısı ve radyo-enerji uygulanmaktadır. Tek dezavantajı sonucun etkili olması uzun sürmektedir.
- Dolgu yöntemi; sentetik hyarulonik asit enjekte edilerek yapılmaktadır.
- Vampir estetiği yöntemi; kişinin kendi kanından alınarak, laboratuvarda işlenmesi sonucu tekrardan kırışık bölgelere enjekte edilerek yapılmaktadır.
- Mezoterapi yöntemi; cilt içerisine aktif maddeler enjekte edilerek uygulanmaktadır.
- Kollajen indüksiyon tedavisi; cildi uyuşturmak için öncelikler jel sürülmektedir. Cilt uyuşmasından sonra silindire benzeyen bir mekanizma deri yüzeyine uygulanmaktadır. 6 hafta ile 3 ay arasında sonuç elde edilmektedir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!