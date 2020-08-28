Kaz ayağı; göz çevresinde oluşan küçük çizgiler ve kırışıklıklardır. 20’li yaşların ortalarında oluşmaya başlamaktadır ve yaşlanmanın ilk belirtileri olarak görülmektedir. Kuşların ayak şekillerine benzediği için bu şekilde adlandırılmaktadır. Bu çizgilere ‘gülme çizgileri’ ve ‘yaş çizgileri’ de denmektedir.

Göz çevresinde oluşan ‘kaz ayakları’ kolajen üretiminin yavaşlaması ve menopoz ile ortaya çıkan hormonal değişiklikler nedeniyle derinleşebilmektedir.

Kaz ayaklarını önlemek için;

Antioksidan bakımından zengin olan meyve ve sebzeleri bolca tüketerek, cildin yaşlanmasına karşı önlem alabiliriz.

Stres cildin çabuk yaşlanmasına büyük etki etmektedir. Bu yüzden belirtileri önlemek için hayatınızda stres yapan durumları ortadan kaldırın.

Uyku saatlerinizi düzenli hale getirin ve bu alışkınlığınızdan şaşmayın.

Kirlilik, kimyasal madde içeren kozmetikler, sigara dumanı gibi cildinizi toksinlere maruz bırakacak şeylerden uzak durun.

Güneş ışınlarına direk maruz kalmayın. Mutlaka koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanın.

Kafanıza sürekli bir şeyleri takarak somurtmayın, gülümseyin ve rahatlayın.

C ve K vitamini açısından zengin organik kremler edinin ve cildinize uygulayın.

Hem vücudunuz hem de cildiniz için düzenli olarak egzersiz yapmaya çalışın.

Bunların yanında kırışık giderici doğal maske tarifleri de uygulayabilirsiniz. Tüm bu uygulamalarınıza rağmen cildinizde kaz ayakları gelişmeye devam ediyorsa, tıbbi tedavi yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

Bu yöntemler ise;

Botulinum Toksini tedavisi; göz çevresinde oluşan kırışıklıklar içerisine kas enjekte edilerek uygulanan bir yöntemdir.

Cerrahi olmayan yüz gerdirme yöntemi; hasarlı kolajenleri ortadan kaldırmak için ısı ve radyo-enerji uygulanmaktadır. Tek dezavantajı sonucun etkili olması uzun sürmektedir.

Dolgu yöntemi; sentetik hyarulonik asit enjekte edilerek yapılmaktadır.

Vampir estetiği yöntemi; kişinin kendi kanından alınarak, laboratuvarda işlenmesi sonucu tekrardan kırışık bölgelere enjekte edilerek yapılmaktadır.

Mezoterapi yöntemi; cilt içerisine aktif maddeler enjekte edilerek uygulanmaktadır.

Kollajen indüksiyon tedavisi; cildi uyuşturmak için öncelikler jel sürülmektedir. Cilt uyuşmasından sonra silindire benzeyen bir mekanizma deri yüzeyine uygulanmaktadır. 6 hafta ile 3 ay arasında sonuç elde edilmektedir.