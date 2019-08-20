İçişleri Bakanlığınca, bazı belediyelere kayyum atandı. Yapılan operasyonlar sonucunda bazı belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. İşte kayyum atanan belediyeler...

DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" denildi.

AHMET TÜRK DAHA ÖNCE DE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, 31 Mart seçimleri öncesi milletvekilliğinden istifa ederek belediye başkanı seçilmişti. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde görevinden uzaklaştırılmıştı.

29 İLDE 418 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir" denildi.

SOYLU "GEREĞİ YAPILACAK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinden önce haklarında terör suçlamalarıyla soruşturma yürütülen belediye başkan adaylarına ilişkin soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"Görevden alma bir tedbirdir. Eğer siz iş işten geçmeden, müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir. Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."