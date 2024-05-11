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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor takımı uçağına yıldırım çarptı! - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor takımı uçağına yıldırım çarptı!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 11.05.2024 - 19:12
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        Kayserispor uçağına yıldırım çarptı!
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        Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı.

        Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

        Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

        "2 KEZ YILDIRIM İSABET ETTİ"

        Kayserispor'un uçağına yıldırım düşmesinin ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, oyuncularımızın durumu iyi" açıklamasını yaptı.

        Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

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