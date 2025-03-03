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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor Süper Lig'de 4 maç sonra mağlup oldu - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor Süper Lig'de 4 maç sonra mağlup oldu

        Kayserispor, Süper Lig'de 4 maç sonra mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, yeni teknik direktörüyle ilk yenilgisini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:11
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        Kayserispor 4 maç sonra kaybetti
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        Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 4 maç sonra yenilgi aldı.

        Sivasspor maçı sonrasında göreve başlayan Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile yola devam eden sarı kırmızılılar, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kalırken Konyaspor ve Göztepe maçlarını da kazanmıştı.

        Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçında da yeni teknik adamla ilk yenilgisini aldı.

        Kayserispor'un oynadığı son 5 maç ve neticeleri şöyle:

        Kayserispor-Trabzonspor 0-0

        Kayserispor-Konyaspor 3-2

        Eyüpspor-Kayserispor 1-1

        Kayserispor-Göztepe 1-0

        Beşiktaş-Kayserispor 2-0

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