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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor Kulübü'nden açıklama: Süresiz transfer yasağı yok - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor Kulübü'nden açıklama: Süresiz transfer yasağı yok

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü, FIFA tarafından süresiz transfer yasağı ile ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:22
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        "Süresiz transfer yasağı yok"
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da süresiz transfer yasağı söz konusu olmadığı açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün süresiz transfer yasağı aldığına dair haberleri üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Söz konusu durum HBR Sports isimli menajerlik şirketiyle CAS’da görülen bir davanın mahkeme masrafları için konulan 14 bin Euro tutarında geçici bir yasaktan ibarettir ve henüz kulübümüze resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Tebliğ edildiği takdirde ödeme kulübümüz tarafından yapılacaktır. Süresiz yasak konulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını ve kulübümüzle ilgili herhangi bir transfer yasağının olmadığını, yayınlanan haberlerin asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kayserispor Kulübü karşı karşıya olduğu bu durumu titizlikle takip etmekte olup; duruma ilişkin tespitler yapılmaktadır ve kulübümüz hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" denildi.

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