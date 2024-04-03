Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU
Ligin flaş ekibi Kasımpaşa, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar galibiyete Da Costa ve Hajradinovic'in golleriyle uzandı ve puanını 46'ya yükseltti. Kayserispor ise 36 puanda kaldı
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.
Mücadeleye hızlı başlayan taraf Kasımpaşa oldu. Yüksek tempodaki müsabakada rakip savunmanın hatasında 24. dakikada sahne alan Da Costa skoru 1-0'a getirdi.
Kayserispor 37. dakikada Kartal Kayra'nın gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi kaldı.
Kasımpaşa, ilk 45 dakikayı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Kayserispor ikinci yarıya baskılı başlarken Kasımpaşa ise rakibin bıraktığı boş alanları iyi değerlendirdi. 57. dakikada gelişen hızlı atakta topla ceza sahasına sol çaprazdan giren Hajradinovic maçın da sonucunu söyledi: 2-0.
MAÇIN DAKİKALARI
9. dakikada savunmadan çıkmak isteyen Kayserispor'da Jeanvier'in paralel pasında araya giren Da Costa'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.
24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı önünde oluşan karambolde Da Costa, önünde kalan topu filelere gönderdi. Pozisyonda önce ofsayt kararı verildi. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.
34. dakikada sağ kanattan Boa Morte'nin ortasında ceza sahası içerisinde Cardoso'nun kafayla indirdiği topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, kaleci Gianniotis sağına uzanarak topu çeldi.
37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Nazon, beş rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kontrol etti.
38. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. 29. dakikada bir sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, bu pozisyondan 9 dakika sonra Kasımpaşa atağında eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
44. dakikada sağ kanattan Karimi'nin yerden gönderdiği pasta topla buluşan Boa Morte, uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.
56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Hajradinovic'in çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 0-2.
59. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kazandığı serbest atışta Mehdi Bourabia'nın ortasında altıpas üzerinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
89. dakikada sol kanattan Mane'nin kullandığı serbest atışta arka direğe koşu yapan Jeanvier'in kafa vuruşunda, top auta gitti.
Karşılaşma, konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 51 Kolovetsios), Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 79 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Mehdi Bourabia, Boa Morte, Karimi (Dk. 62 Mane), Cardoso (Dk. 62 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 79 Bahoken)
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Dk. 74 Sadiku), Porozo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Zai (Dk. 62 Bastien), Fall (Dk. 74 Rochinha), Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 24 Da Costa, Dk. 56 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Taylan Utku Aydın, Dk. 60 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 60 Nazon (Mondihome Kayserispor)