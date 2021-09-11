STAT: Kadir Has

HAKEM: Yasin Kol

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Umut, Yusuf, Jorgensen

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

CANLI ANLATIM...

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor.

Ligde oynadığı 3 maçın 1'ini kazanan ve 2'sinde berabere kalan Kasımpaşa, hanesine yazdırdığı 5 puanla 8. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Kayserispor ise 4 puanla 12. basamakta bulunuyor.