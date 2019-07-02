Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezonun ortasında takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Başkanımız Dr. Erol Bedir ile bir araya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.