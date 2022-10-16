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Kayserispor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları sarı-kırmızılıların yenilgisini değerlendirdi

16.10.2022 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • ERMAN TOROĞLU: Galatasaray oyuncu değiştiriyor, 'Sonuna kadar götüreceğim' diyor, baskı kuruyor ama organize bir atakları yok. Birkaç sefer çizgiye indiler ama orada da pozisyon yok. Buldukları gol de böyle ama adeta karambol golü gibi. 60-70 dakika Kayserispor iyi mücadele ediyor ama fizik olarak sonra haliyle yavaşlıyor.

  • ERMAN TOROĞLU: Galatasaray bir hafta bay geçti ve Okan Buruk futbolculara izin verdi. Senin takımın bu sene birbirini yeni tanıyor. Fizik olarak da hazır değil, bu izni anlamak mümkün değil. Bu arada Galatasaray'ın mümkün olduğu kadar maç yapması lazım ki birbirini tanısınlar. Nitekim sıkıntısını Kayserispor'a karşı da gösterdiler. (SABAH)

  • OSMAN ŞENHER: Galatasaraylı futbolcular herhalde bu mağlubiyetten ders çıkarmışlardır. Ne kadar büyük ve yıldız futbolcu olursan ol, yeterince rakibinle mücadele edip koşmazsan Süper Lig’de hiç bir maçı kazanamazsın. Dilerim bu yenilgiden yeterli mesajı almışlardır.

  • OSMAN ŞENHER: Maçın VAR hakemi Barış Alper’in sayılmayan golünü resmen yedi. Kolu kapalı, top kendisine çarpıyor ve gol oluyor. Aynı pozisyonda Kayerispor’un 18’inin içinde iki futbolcunun Barış Alper’in koluna çarptığı gibi top çarpıyor. Madem golü iptal ediyorsun, o pozisyonda da penaltı ver. İnanın Türk futboluna yazık oluyor. (MİLLİYET)

  • AHMET ÇAKAR: Çanlar Galatasaray için çalıyor. Böylesine kaliteli oyuncuları transfer et ama futbol adına hiçbir şey ortaya koyama. Kabul edilemez… Bir ilk 45 dakika vardı ki Galatasaray sahada yoktu. Çıkarken top kaybetti, orta sahada bir tane top kazanamadı, takım boyunu küçültemediler ve tabii art arda da iki gol yediler. Düşünebiliyor musunuz, Kayserispor'un sağ beki Onur, Galatasaray'ın ceza alanı hemen dışında Torreira'nın müdahale edemediği topu bomboş şutluyor. 

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