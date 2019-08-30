Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk oluyor. Ligdeki ilk maçında Yukatel Denizlispor'a kaybeden, Atiker Konyaspor ile ise 1-1 berabere kalan Galatasaray, deplasmanda kazanarak bu sezon 3 puanla tanışmak istiyor. İlk hafta Alanyaspor'a 1-0 kaybeden, ardından Ankaragücü'yle 1-1 berabere kalan Kayserispor ise evindeki mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

KAYSERİSPOR: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20:30

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Umut, Adebayor

YEDEKLER: Hakan, İsmail, Bilal, Hasan Hüseyin, Atila, Nurettin, Mert, Ntep, Ziya,Tavares

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Babel, Diagne

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Linnes, Yunus, Jimmy, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan son şampiyon Galatasaray'da deplasman kabusu sürüyor.

Geride kalan iki sezonda Süper Lig'deki toplam 12 mağlubiyetinin tamamını dış sahada yaşayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında da deplasmanda çıktığı karşılaşmadan eli boş döndü.

Galatasaray, 2017-2018 sezonundaki 7 mağlubiyetini deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise sadece dış sahalardaki Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını kaybetti.

SAHASINDA 92, DEPLASMANDA 52 PUAN

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı geride kalan iki sezonda sahasında toplamda 92 puanı hanesine yazdırırken, deplasmanda ise 52 puan elde edebildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda iç sahada 49, deplasmanda ise 26 puan kazandı.

Galatasaray geçen sezon ise Türk Telekom Stadı'ndaki maçlarda 43 puanı hanesine yazdırırken, dış sahadaki müsabakalarda ise 26 puan aldı.

FATİH TERİM'DEN 4. DALYA!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de antrenörlük kariyerindeki 400. maça çıkıyor.

Tecrübeli teknik adam, Kayserispor mücadelesiyle karşılaşmada Türkiye'de 400. kez lig maçında görev yapıyor.

Teknik direktörlük kariyerine 1987-1988 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başlayan 65 yaşındaki Terim, başkent ekibini iki sezon çalıştırdı.

Fatih Terim, 1996-1997 sezonunda Galatasaray'ın başına geçti ve daha sonra Türkiye'deki kulüp kariyerinin tamamını büyük başarılar elde ettiği sarı-kırmızılı takımda geçirdi.

YÜZDE 60'LIK GALİBİYET ORANI

Fatih Terim, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'ın başında görev aldığı 399 lig maçında 239 galibiyet, 96 beraberlik ve 64 mağlubiyet gördü.

Tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü'ndeki döneminde çıktığı 70 lig maçında 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Terim, Galatasaray'da görev aldığı 329 lig karşılaşmasında ise takımı sahadan 212 galibiyet, 75 beraberlik ve 42 yenilgiyle ayrıldı.

Ligdeki 399 müsabakada yüzde 60'lık galibiyet oranı yakalayan Terim, maç başına 2,03 puan ortalaması tutturdu.

8 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fatih Terim, Süper Lig'de 8 kez mutlu sona ulaşarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını taşıyor.

Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 sezonun ortasında göreve başladığı Galatasaray'ı zirveye taşıdı ve 7. şampiyonluğunu yaşadı. Fatih Terim, geçen sezon da takımıyla mutlu sona ulaştı ve 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Lig tarihinde Terim'den sonra en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör ise Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 47. RANDEVU

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde 47. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 29, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 101 golüne, Kayserispor 34 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, Kayseri'de 3-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 23 lig maçında 10 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 34 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 22 müsabakadan 10'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.