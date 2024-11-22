Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Kayserispor-Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Ligde ve Avrupa'da iddiası sürdüren sarı lacivertliler Kayserispor karşısında galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçına ilişkin tüm detaylar...
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Kayserispor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından gözler lig maçlarına çevrildi. Milli ara öncesinde kendi evinde Sivasspor'u farklı mağlup eden sarı lacivertliler Kayserispor karşısında hata yapmak istemiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen sporverler Kayserispor-Fenerbahçe maçının tarih ve saatini gündemine aldı. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
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KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor- Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü 16.00'da başlayacak.
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KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak
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FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, liglere verilen milli arada hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
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FENERBAHÇE'DE EKSİKLER BULUNUYOR!
Kart sınırında bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlığı olan Çağlar Söyüncü Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En- Nesyri
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