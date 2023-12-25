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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor'da flaş gelişme: Kemen sözleşmesini feshetti - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da flaş gelişme: Kemen sözleşmesini feshetti

        Kayserispor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini feshetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:53
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        Kayserispor'da Kemen sözleşmesini feshetti
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        Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Olivier Kemen, alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sözleşmesini feshetti.

        Dün Konyaspor ile oynanan müsabaka öncesinde Kayseri'den ayrılan ve Fransa'daki menajerlik şirketi ile görüşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonrasında sözleşmesini feshetme kararı aldı. Afrika Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'nda görev alacak olan Kemen, Kayserispor'a dönmeyecek.

        Kemen, Kayserispor forması altında 3 sezonda 72 maça çıkarken, 5 gol attı. İlk 11'de 54 kez sahaya çıkan Kamerunlu futbolcu, 15 kez sarı kart gördü.

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