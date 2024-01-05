Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: "Devre arası transfer yapmayacağız"

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Basın Sözcüsü Samet Koç, devre arasında transfer yapmayacaklarını söyledi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Hasan Ali Kaldırım, Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Etkinlikte Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, açıklamalarda bulundu. Taraftarı olduğu kulüpte şimdi yöneticilik yaptığını belirten Koç, "Futbolcularımızla ve idarecilerimizle söyleşide bulunmak için geldik. Ben de bu okulda okudum. 2001 mezunuyum. Kayserispor taraftarıydım. Yöneticilik yapmak da nasip oldu. Kayserispor´da basın sözcüsü görevini yürütüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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"DEVRE ARASI TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Kayserispor'un devre arasında transfer yapmayacağını belirten Samet Koç, "Devre arası transfer yapmayacağız. Yeterince futbolcumuz var. Çok oyuncu bulunması hocayı da kadro oluşturmakta zorluyor. Devre arası öyle bir durum yok ama sezon sonuna doğru yönetimimiz ve başkanımız duruma göre bakacaktır. Kısa vadede kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR GELİR, GİDER"

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Olivier Kemen ile ilgili de konulan Koç, "Oyuncular gelir, gider. Burada devamlı olan Kayserispor'dur ve sizler yani taraftarlardır. Gelene `hoş geldin´ gidene de `güle güle´ diyoruz. Belirli bir kadromuz var. Elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: TÜRKİYE KUPASI´NDA DA FİNALE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ Davet için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hasan Ali Kaldırım, "Davetiniz ve sıcak karşılamanız için ben de teşekkür ederim. Burada olmak güzel. Biz Kayserispor´un bir parçasıyız. İnşallah daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Kayserispor olarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası´nda da finale kadar gitmek istiyoruz" dedi. Sarı-kırmızılı takımın önemli isimlerinden Kolovetsios ise "Sizin gibi gözleri parlayan öğrencileri görmek bizi çok mutlu etti. Bizi her zaman desteklediğinizi biliyoruz. Sizleri burada oynayacağımız ilk maça bekliyoruz" dedi. Etkinlik futbolcuların öğrencilere imza dağıtmasının ardından sona erdi.