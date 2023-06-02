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Kayserispor'a 3 puan silme cezası!

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Kulüp Lisans Kurulu'na yaptığı itirazı reddetti. 3 puanı silinen Kayserispor ligde 9. sıraya geriledi.

Giriş: 02.06.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor'a 3 puan silme cezası!
HABERTURK.COM

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi.

Kurul, Kayserispor'un 3 puan silme cezasına ilişkin yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

3 puanı silinen Kayserispor böylece 9. sıraya geriledi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına

-Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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