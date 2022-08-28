Dakikalar 71'i gösterirken ilk golün sahibi olan Onur Bulut bu kez asist yaptı ve Mario Gavranovic farkı 2'ye çıkardı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadelede 22. dakika oynanırken Onur Bulut, Gustavo Campanharo'nun pasını tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve Kayserispor 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Kayserispor mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı ve ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Giresunspor ise bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşadı; haftayı 6 puanla tamamladı.