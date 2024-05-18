Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Carlos Mane ile golleri bulan Kayserispor puanını 42'ye, Soner Dikmen ve Steven N'Zonzi ile golleri atan Konyaspor ise puanını 41'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibi ekibin gollerini 32 ve 77. (pen) dakikalarda Carlos Mane attı. Konyaspor'un gollerini ise 36'da Soner Dikmen ve 74. dakikada Steven N'Zonzi kaydetti.
Sarı Kırmızılı ekipte forma giyen Duckens Nazon, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 42'ye, Konyaspor ise 41'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kayserispor, Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.