24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve liderliğini korudu. Mücadelede Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor, 44. dakikada Henrique'nin golüne engel olamadı ve devre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde Emre Kılınç, geçen haftaki gibi harika bir gol attı ve Sivasspor'u yeniden öne geçirdi. 74. dakika oynanırken organize bir atakla golü bulan Sivasspor'da rakip fileleri havalandıran isim Erdoğan oldu.
90+4'üncü dakika oynanırken Erdoğan Yeşilyurt bir kez daha sahne aldı ve farkı 3'e yükseltti. Sivasspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Puanını 24'e yükselten Sivasspor haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Kayserispor ise 7 puanda kaldı.
MAÇIN DAKİKALARI
8. dakikada rakip yarı alanın ilk metrelerinde kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Sivasspor'da sağ kanatta Goiano topla buluştu ve kale sahasına son derece tehlikeli bir orta yolladı. Kademeye giren Poulain kritik bir müdahale ile Fernando'ya izin vermedi.
20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre savunma arkasına çok şık bir pas attı. Havadan gelen topu kontrol eden Fernando mücadelesini sürdürdü ve topu sonunda kaleciden kurtarıp vuruşunu yaptı. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsat bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.
24. dakikada Kayserispor'un orta sahada kaybettiği topu alarak sol kanattan rakip ceza sahasına kadar yaklaşan Fernando önünü boşaltarak sağ ayağının içiyle uzak köşeye yerden bir vuruş yaptı ve bu kez topu ağlara göndermeyi başardı.
27. dakikada Kayserispor bir kez daha çıkarken topu kaybetti. Fatih'in pasıyla topla buluşan Emre hemen sağından ceza sahasına giren Mert Hakan'ı gördü. Topla buluşan Mert Hakan kaleyi düşünmedi ve bir kez daha Emre'yi düşündü ancak Emre'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
38. dakikada Sivasspor bir kez daha çok adamla etkili geldi. Mert Hakan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre kale sahasına çevirdi, seken topu önünde bulan Yatabare son derece müsait pozisyonda topu direğe nişanladı.
44. dakikada savunmada topla buluşan Poualin, Sivasspor defansının arkasına sarkan Henrique'ye oldukça uzun bir pas yolladı. Uzun pası harika kontrol eden Henrique karşı karşıya pozisyonda düşerken vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.
63. dakikada Kayserispor köşe vuruşunda topu kontrol eden Samassa, oyunu hızlı başlattı. Fatih'in çıkarken kaybettiği topu kazanan Djedje ceza sahasının hemen dışından şutu attı ancak top kaleci Samassa'dan döndü.
67. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Soldan içeriye kat eden Erdoğan uzak köşeye güzel bir vuruş yaptı fakat top direkten döndü. Seken topu önünde bulan Mert Hakan vuruşunu yaptı ancak bu kez de kaleci Lung inanılmaz bir kurtarışla gole izin vermedi.
70. dakikada Sivasspor köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Emre Kılınç topun gelişine sol ayağıyla çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu ve takımını bir kez daha öne geçirdi.
74. dakikada Emre'nin harika ara pasında savunma arkasına sarkan Mert Hakan kale sahasına çevirdi. Hakan Arslan'ı geçen topu uzak köşede kontrol eden Erdoğan Yeşilyurt, oldukça dar bir açıdan çok sert vurdu ve iğne deliğinden geçen top ağlarla buluştu.
90+4. dakikada Ceza sahasında topla buluşan Arouna Kone sağdan destek veren Erdoğan'ı gördü ve oyuna sonradan dahil olan Erdoğan kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.
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