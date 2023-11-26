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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:02
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        Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

        Karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Kayserispor, bu gole 73. dakikada Aylton Boa Morte ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından iki takım da 23 puana yükseldi.

        Kayserispor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada Kayserispor Thiam'ın indirdiği topla ceza sahası üzerinde buluşan Kemen'in sert şutunda top az farkla auta gitti.

        21. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasına topla ceza sahası içerisinde buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

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        30. dakikada Kemen ile verkaça yapan Morte'nin kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda kaleci Ertaş Özbir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        32. dakikada Kemen'in rakip yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına yolladığı şık pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Morte'nin sert şutunda top sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

        45+2. dakikada Rodrigues'in kaptığı topta hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Yusuf Erdoğan önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-1

        Maçın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        73. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Bu dakikada korner atışından gelen topa sert vura Morte, meşin yuvarlağı ağlara yolladı:1-1

        82. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Semih Güler kafa vurdu. Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

        Karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.

        Stat: RGH EnerTürk Enerji

        Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 85 Bahoken), Morte, Thiam

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, N'diaye, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Nani), Michut (60. Dk. Emre Akbaba), Yusuf Sarı (Dk. 78 Arber Zeneli), Yusuf Erdoğan, Niang (Dk. 85 Yusuf Barisi)

        Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 73 Morte (Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 50 Ertaç Özbir, Dk. 70 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+5 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 54. Gökhan Sazdağı, Dk. 68 Cardoso, Dk. 83 Morte (Kayserispor)

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