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Kayseri ve Sivas okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 14 Mart 2022 Pazartesi Sivas ve Kayseri okul var mı yok mu?

Kayseri ve Sivas okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi Sivas ve Kayseri'de kar tatili var mı?

Türkiye bir kez daha kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkemiz genelinde pek çok ilde yoğun kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalara başladı. Peki, Kayseri ve Sivas okullar tatil mi? İşte Sivas ve Kayseri'de kar tatili hakkında...

12.03.2022 - 15:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ülke genelinde soğuk hava dalgasıyla beraber başlayan kar yağışı pek çok ilde okullarda kar tatili verilmesine neden oldu. Meteoroloji, İç Anadolu için kar yağışı uyarısında bulundu. Öğrenciler Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kayseri ve Sivas'ta ilkokul, ortaokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...

  • 14 MART 2022 KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 

    11 Mart'ta kar tatili verilen Kayseri'de 14 Mart Pazartesi günü için henüz kar tatili haberi gelmedi. Valilik tarafından açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

     

  • 14 MART 2022 SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 

    Sivas'ta 14 Mart Pazartesi günü için henüz kar tatili haberi gelmedi. Valilik tarafından açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

     

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