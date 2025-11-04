Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kayseri - Kangal kaç kilometre? Kayseri - Kangal arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kayseri - Kangal kaç kilometre? Kayseri - Kangal arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kayseri - Kangal arası mesafe ve yol süresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasında sık seyahat eden vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle Kangal Balıklı Kaplıcaları'nı ziyaret etmek isteyenler ya da Kayseri'den Sivas yönüne yolculuk planlayanlar, "Kayseri - Kangal kaç km, kaç saat sürer?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İki şehir arasındaki ulaşım kara yolu, otobüs ve dolaylı tren seferleriyle mümkün olurken, yol güzergahı aynı zamanda doğa manzaralarıyla dikkat çekiyor. İşte, karayolu mesafesi, seyahat süresi, alternatif güzergahlar ve dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri - Kangal kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri’den Kangal’a yapılacak bir yolculuk, yalnızca kilometre hesabından ibaret değil. Yol boyunca karşılaşılan kasabalar, mola noktaları, yakıt istasyonları ve yöresel lezzet durakları bu rotayı daha da keyifli hale getiriyor. Ortalama 220 kilometre uzunluğundaki bu güzergah, normal trafik koşullarında 3 saat civarında tamamlanabiliyor. Ancak seçilen rota, araç tipi ve hava durumu bu süreyi etkileyebiliyor. Özellikle kış aylarında Kayseri - Kangal hattında kar yağışı ve buzlanma görüldüğü için seyahat öncesi hava durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor. Pınarbaşı üzerinden Sivas yönüne uzanan D260 ve D850 yolları, sürüş konforu açısından en sık tercih edilen güzergahlar arasında bulunuyor.

        KAYSERİ - KANGAL KAÇ KİLOMETRE?

        Kayseri - Kangal arası kara yolu mesafesi ortalama 220 kilometre civarında. Ancak seçilen güzergaha ve şehir çıkış noktasına göre bu mesafe birkaç kilometre değişebilir. En sık tercih edilen güzergah, Kayseri’den çıkıp Pınarbaşı üzerinden Sivas yönüne ilerleyerek Kangal’a ulaşan yoldur. Bu rota üzerinde genellikle D260 ve D850 kara yolları kullanılır. Alternatif olarak Tomarza ya da Sarız yönünden geçen rotalar da mümkündür fakat bu yollar, mesafeyi az da olsa uzatabilir.

        Kayseri merkezden Kangal ilçe merkezine özel araçla yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında ortalama 3 saat 15 dakika sürüyor. Hız sınırları ve yol durumu bu süreyi etkileyebiliyor. Kış aylarında Sivas ve Kayseri arasındaki yüksek rakımlı geçitlerde buzlanma veya kar yağışı görülebildiğinden, sürücülerin hava durumunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

        KAYSERİ - KANGAL MESAFE NE KADAR?

        Kayseri - Kangal mesafe ne kadar sorusuna sadece kilometre olarak değil, rota özellikleriyle de yanıt vermek gerekir. Aradaki yolun büyük bölümü bölünmüş devlet yolu standardında olduğu için sürüş konforu yüksektir. Ancak Kangal’a yaklaşıldıkça yol tek şeride düşebilir. Yol boyunca çeşitli dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yöresel ürün satış noktaları yer alır. Bu duraklarda mola vererek hem dinlenmek hem de bölgenin yerel lezzetlerini tatmak mümkündür. Özellikle Pınarbaşı çevresinde yer alan lokantalar, Kayseri mutfağının meşhur yemeklerini sunar. Ayrıca Kayseri - Kangal rotası, doğa fotoğrafçılığı veya gezi tutkunları için de ilgi çekici bir güzergah sunar. Bozkır manzaraları, vadiler ve küçük kasabalar eşliğinde yapılan bu yolculuk, sadece bir ulaşım değil aynı zamanda keyifli bir seyahat deneyimi sağlar.

        KAYSERİ - KANGAL KAÇ KM?

        Kayseri - Kangal kaç km sorusunun yanıtı, hangi ulaşım aracının kullanılacağına göre de önem kazanıyor. En yaygın ulaşım yöntemi özel araç veya otobüsle kara yoludur.

        • Özel araçla: Ortalama 220 km’lik mesafe yaklaşık 3-3,5 saat arasında tamamlanır.
        • Otobüsle: Kayseri Otogarı’ndan Sivas’a düzenli seferler bulunur. Sivas’tan Kangal’a ise minibüs ya da ilçe otobüsleriyle geçiş yapılır. Toplam süre yaklaşık 4-4,5 saat civarındadır.
        • Trenle: Doğrudan Kayseri - Kangal arasında tren hattı bulunmasa da, Kayseri’den Sivas’a trenle gidip oradan Kangal’a geçiş yapılabilir. Bu seçenek, manzara sevenler için keyifli ama biraz daha uzun bir alternatiftir.

        Kara yolu tercih edenler, yakıt tüketimi açısından da planlama yapabilir. Ortalama bir aracın 100 kilometrede 7 litre yakıt tükettiği düşünüldüğünde, gidiş rotasında yaklaşık 15 litre yakıt harcanır.

        KAYSERİ - KANGAL NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Kayseri - Kangal ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, tercih edilen rota, hava koşulları ve trafik durumuna göre değişir. Normal şartlarda özel araçla yapılan seyahat 3 saat civarında, otobüsle yapılan yolculuk ise 4-4,5 saat sürer. Kış aylarında yoğun kar yağışı olduğunda, Sivas-Kangal hattında zincir zorunluluğu uygulanabilir. Bu durumda seyahat süresi yarım saat kadar uzayabilir.

        Yaz aylarında ise yol genel olarak açık ve konforludur. Ayrıca akşam saatlerinde trafik yoğunluğu azaldığından, özellikle hafta içi yapılan yolculuklar daha kısa sürede tamamlanır. Seyahat öncesinde Google Haritalar veya Yandex Navigasyon gibi uygulamalardan canlı trafik durumunu kontrol etmek, en uygun çıkış zamanını belirlemek açısından faydalıdır.

        KAYSERİ - KANGAL ARASINDA GEZİLECEK YERLER

        Kayseri - Kangal arasında seyahat ederken güzergah üzerinde görülmeye değer birçok nokta bulunur. Özellikle Pınarbaşı bölgesi, doğa severler için mola verilebilecek harika bir duraktır. Burada yer alan Pınarbaşı Uzunyayla platosu, geniş bozkır manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunar.Kangal tarafında ise Balıklı Kaplıca, bölgenin en bilinen termal merkezlerinden biridir. Şifalı sularında yaşayan “doktor balıklar”, özellikle cilt rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle ünlüdür. Bu nedenle birçok ziyaretçi, Kayseri’den günübirlik ya da hafta sonu konaklamalı olarak Kangal’a gitmeyi tercih eder.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa