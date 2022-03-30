On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. Müslüman aleminin büyük heyecan içinde beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler edilecek. Kayserili vatandaşlarımız ise iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Kayseri sahur ve iftar vakitleri...

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