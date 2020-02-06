06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri'de yarın okullar tatil mi? soruları, bugün etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle soruluyor. Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobilde hasar oluştu. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar yıkıldı. Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde bulunan 14 katlı Sümer Hukuk Plazanın 12'inci katında avukatlık bürosunun duvarı ise fırtınada yıkıldı. Bu sırada büroda kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Duvarın çökmesi ile odada bulunan eşyalar zarar gördü.
KAYSERİ'DE CAMİNİN MİNARESİ SALLANDI
Fırtına camilerin minarelerini de salladı. Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesinde bulunan Safa Cami'nin minaresinin fırtına sırasında sallanması çevredekileri korkuttu. Minarenin sallanması cep telefonu ile görüntülenirken, görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Caminin minaresinde herhangi bir hasar meydana gelmedi.
Öte yandan dün akşamdan bu yana kentte 14 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün akşam saatlerinden itibaren çıkan fırtına sonucunda hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.
Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halini ziyaret ederek, fırtınada meydana gelen hasarlarla ilgili yetkililerden ve esnaftan bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Talas ilçesinde bulunan Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu’na geçen Vali Günaydın, okulun dış cephesinde meydana gelen hasarları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Günaydın, burada yaptığı açıklamada eğitim öğretimi aksatacak herhangi biri durumun olmadığını ve hasar gören yerlerle ilgili gerekli çalışmaların hemen başlatıldığını söyledi. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.
KAYSERİ HAVA DURUMU 7 ŞUBAT 2020 CUMA
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|07 Şubat Cuma
|1
|5
|72
|96
|12
|-26,4
|14,9
|-6,4
|5,2
|08 Şubat Cumartesi
|-6
|-2
|67
|96
|18
|-29,6
|18
|-7,1
|4,5
|09 Şubat Pazar
|-13
|-4
|66
|83
|19
|-24,2
|19
|-7,2
|4,6
|10 Şubat Pazartesi
|-12
|-3
|46
|79
|14
|-25,3
|16,2
|-7,8
|4,2
|11 Şubat Salı
|-10
|2
|19
|88
|9
|-25,5
|16,2
|-7,5
|5,1
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