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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eş vahşeti | Son dakika haberleri

        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!

        Kayseri'de, 37 yaşındaki Ramazan Ç., geçen yıl boşandığı 31 yaşındaki Buket K.'yi, çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde tabancayla öldürüp, intihar etti. İki cansız beden morga kaldırıldı. İnceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:47
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        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
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        Kayseri'de olay, saat 13.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 2127'nci Sokak’taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun önünde meydana geldi.

        OKULDAN ÇOCUKLARINI ALACAKTI

        DHA'daki habere göre Buket K. (31) çocuklarını almak için eğitim gördükleri okulun önüne gittiğinde geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. (37) ile karşılaştı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan Ç., kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Buket K.'yi vurdu, ardından da silahın namlusunu kendi başına dayayıp, ateş etti.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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