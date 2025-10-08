Kayseri'den "Dünya Spor Başkenti" başvurusu

2024 yılında Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Avrupa Spor Şehri ünvanını alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen "Avrupa Spor Başkenti 2025" programına katılarak Kayseri'yi "Dünya Spor Başkenti" yapmak üzere resmî başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a Estonya programında Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti. Program kapsamında yapılan sunumlarda Kayseri'nin spor altyapısı, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarısı, spor yatırımları ve gençlere yönelik projeleri tanıtıldı.

ACES Europe heyeti ve diğer ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de spor anlamında yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sonuçların 2026 yılı haziran ayında belli olması beklenen başvuruyu değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Avrupa Spor Şehri ünvanımızı bir adım daha ileriye taşıyarak dünya sahnesinde yer almak istiyoruz. Sporla gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve aynı zamanda spor turizmini canlandırarak kent ekonomimize katkı sunmak hedefindeyiz" dedi.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi: "Kayseri’yi sadece Türkiye’de ve Avrupa’da değil, dünyada da sporun başkenti yapacağız. Sporun ve sporcunun yanında olan bir şehir olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen ACES toplantısında, şehrimizin spor tesislerini ve elde ettiğimiz başarıları anlatarak 'Dünya Spor Başkenti' ünvanı için resmî müracaatımızı yaptık. Avrupa Spor Şehri ünvanının ardından Altın Bayrak ile taçlanarak Avrupa’nın en iyi spor şehri seçilen Kayseri’miz, sadece 2025 yılında 393 madalya kazandı. Bu gurur hepimizin. Biz, sporu seven bir şehiriz. İnşallah Kayseri’yi dünya sahnesinde de hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız."