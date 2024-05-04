Kayseri'de yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Giriş: 04.05.2024 - 01:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:27
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte, yolcu treni ile İ.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ