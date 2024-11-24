Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 3 saatte söndürüldü
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte kontrol altına alındı
Giriş: 24.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:22
Kayseri'ye bağlı Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.
Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ