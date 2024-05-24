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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de vahşet! 3 ayağı kesilen kedi kurtarılamadı

        Kayseri'de vahşet! 3 ayağı kesilen kedi kurtarılamadı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, götürüldüğü veteriner kliniğinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:09
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        Kayseri'de vahşet! Kurtarılamadı
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        Develi'de bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Alınan kedi, kent merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedaviye alındı. Ancak kedi, 2 gün sonra öldü.

        Yapılan ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı kişi ve kişilerce kesilmiş olabileceği ya da tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #KEDİ
        #ayakları kesilmiş kedi
        #kayseri
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