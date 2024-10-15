Kayseri'de sprey boyalı vandallık: 661 yıllık tarihi yapıya yazılar
Kayseri'de Eratna Beyliği döneminden kalan Ulu Hatun Türbesi ve Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Mıhlım 2 Çeşmesi'ne, kimliği belirsiz kişiler, sprey boyalarla yazılar yazıp zarar verdi
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Kayseri'de Eratna Beyliği döneminden kalan Ulu Hatun Türbesi ve Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Mıhlım 2 Çeşmesi'ne, kimliği belirsiz kişiler, sprey boyalarla yazılar yazıp zarar verdi.
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Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Ulu Hatun Türbesi, 1363 yılında Eratna Emirlerinden Şadgeldi Paşa'nın hayatını kaybeden kızı Ulu Hatun için inşa edildi. Ulu Hatun'un iki kardeşi de öldükten sonra buraya defnedildi.
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Türbe, 'Sadgeldi Türbesi' ve 'Dede Kümbet' adıyla da biliniyor.
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661 yıldır ayakta kalan türbeye kimliği belirsiz kişiler sprey boyalarla zarar verdi.
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Aynı mahalledeki Osmanlı Devleti eseri Mıhlım 2 Çeşmesi'ne de yine kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyayla zarar verildi.
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Çeşmenin üzerine sprey boyalarla yine çeşitli yazılar yazıldığı tespit edildi.
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