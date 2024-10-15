Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de sprey boyalı vandallık! | Son dakika haberleri

        Kayseri'de sprey boyalı vandallık: 661 yıllık tarihi yapıya yazılar

        Kayseri'de Eratna Beyliği döneminden kalan Ulu Hatun Türbesi ve Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Mıhlım 2 Çeşmesi'ne, kimliği belirsiz kişiler, sprey boyalarla yazılar yazıp zarar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kayseri'de Eratna Beyliği döneminden kalan Ulu Hatun Türbesi ve Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Mıhlım 2 Çeşmesi'ne, kimliği belirsiz kişiler, sprey boyalarla yazılar yazıp zarar verdi.

        • 2

          Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Ulu Hatun Türbesi, 1363 yılında Eratna Emirlerinden Şadgeldi Paşa'nın hayatını kaybeden kızı Ulu Hatun için inşa edildi. Ulu Hatun'un iki kardeşi de öldükten sonra buraya defnedildi.

        • 3

          Türbe, 'Sadgeldi Türbesi' ve 'Dede Kümbet' adıyla da biliniyor.

        • 4

          661 yıldır ayakta kalan türbeye kimliği belirsiz kişiler sprey boyalarla zarar verdi.

        • 5

          Aynı mahalledeki Osmanlı Devleti eseri Mıhlım 2 Çeşmesi'ne de yine kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyayla zarar verildi.

        • 6

          Çeşmenin üzerine sprey boyalarla yine çeşitli yazılar yazıldığı tespit edildi.

        • 7
        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        Harris'ten Trump'a ABD için "tehlikeli
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Habertürk Anasayfa