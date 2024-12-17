Askerlerin karşısına çıkamayan teröristlerin hain bir pusuyla 15 kahramanı şehit ettiğini belirten Çiçek, şöyle konuştu: "Şehitlerimizin ismi yazılan durakta yanlarında memleketleri var. Şehit annelerine, babalarına söylüyorum. Bu çocukları sizler dünyaya getirdiniz. Bu çocuklar başka memleketlerde doğdu ama Kayseri'nin gerçek sahibi kim diye sorarsanız, vallahi bunlar, billahi bunlar. Çünkü şehitlerimizin Kayseri'de kanı aktı, burada şehit oldular. İşte Kayseri'nin bağrında şehit olanlar bizim için gerçek Kayserililer. Kayseri'nin gerçek sahipleri. Şehit annelerimizden, babalarımızdan, gazilerimizden aldığımız güçle şöyle haykırmak istiyorum. Ne yaparsanız yapın, elinizden ne gelirse ardınıza koymayın, bu memleketi sindiremeyeceksiniz, bu milleti yenemeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Türkiye'nin her yerinden 15 şehidimizin annesi, babaları buraya niye geliyor biliyor musunuz? Çocuklarının kabirleri belki yanı başlarında ama buradan tüm dünyaya bir mesaj veriyorlar, haykırıyorlar. 'Vatan sağ olsun' diyorlar."