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Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

Operasyonda Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 4 Suriye uyruklu yakalandı

17.10.2019 - 08:40 | Güncelleme: AAGündem
Kayseri terör operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstibahrat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre; takibe alınan 4 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN TERÖRE DESTEK

Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yapan İran uyruklu Damoun P ile Mahmut C'yi gözaltına aldı.

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