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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de pet shopta feci yangın: Kuşlar ve balıklar öldü, 1 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de pet shopta feci yangın: Kuşlar ve balıklar öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta çıkan yangında kuşlar ve balıklar öldü, hayvanları kurtarmak isteyen iş yeri sahibi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 01:48 Güncelleme: 30.10.2024 - 01:48
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        Pet shopta feci yangın! Kuşlar ve balıklar öldü, 1 kişi yaralandı
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        Yangın, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi, Kayseri Caddesi'nde bulunan bir pet shopta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KUŞLAR VE BALIKLAR ÖLDÜ, İŞ YERİ SAHİBİ YARALANDI

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Alevler sırasında çok sayıda kuş ve balık öldü.

        Dükkanındaki hayvanları kurtarmak isterken ellerinden ve karın bölgesinden yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #kayseri
        #yahyalı
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