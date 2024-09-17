Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangını
Kayseri'de bir keçe fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Giriş: 17.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:38
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Ekipler alevlerin bitişikteki fabrikalara sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.
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