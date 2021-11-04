Çukurda ölü bulundu

İHA

Edinilen bilgiye göre ilçede bir süredir kayıp olarak aranan Ahmet D.'nin cansız bedeni, İbrahimağa Mahallesinde bir ağacın yanında bulunan çukurda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet D.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.