Kayseri'de tespit edildi! İç Anadolu'da daha büyüğü yok

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu ilçesinin Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkisinde Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kayseri Müze Müdürlüğünün denetiminde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

AA'nın haberine göre çalışmalarda, Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürlü süslemeler ile Grekçe ve Latince yazıtlar ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 300 metrekare büyüklüğünde sağlam mozaik taban döşemelerinin yer aldığı yapıda, 10'dan fazla oda açıldı.

Kazı çalışmalarının devam ettiği alan, tespiti yapılan İç Anadolu'daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkati çekiyor.

Yapıda, kurtarma kazıları sonucu iki mozaik yazıt da ortaya çıkarıldı. Latince yazı bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, Grekçe yazı bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan duvarla çevrili bir başka binanın tabanında bulundu.

Latince mozaikte "30. yıl dönümü vesilesiyle ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (Fabrica), dostu (Comes) Hyacinthos'un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın" ifadeleri yer alıyor.

Grekçe mozaikte ise "Sağlıklı olarak gir" veya "Sağlıklı isen gir" yazdığı belirtildi.

Kazı alanında Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da inceleme yaptı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri’nin dört bir yanında kazı çalışmaları yapıldığını, İncesu ilçesindeki mozaik yapının da kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Vali Günaydın ise bulunan mozaiklerin çok özellikli olduğunu ve fazla tahrip olmadıklarını ifade ederek, çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.