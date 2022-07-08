Kayseri'de fuhuş operasyonu

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kentte 45 kadının fuhşa zorlandığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, 4 Temmuz'da gözaltına alınan 27 zanlının 13'ü de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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