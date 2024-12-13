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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de fırıncının öldürüldüğü bıçaklı kavga kamerada | Son dakika haberleri

        Kayseri'de fırıncının öldürüldüğü bıçaklı kavga kamerada

        Kayseri Develi'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan fırıncı Sefa Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısıyla birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 02:02 Güncelleme: 13.12.2024 - 02:04
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        Fırıncının öldürüldüğü bıçaklı kavga kamerada
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde fırıncı Sefa Özkan'ın (36), tartıştığı Nedim Uçtu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltı sayısı 9'a çıktı. Bu arada Özkan'ın bıçaklandığı ve hastaneye götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Olay, 9 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Develi ilçesi Sanayi Sitesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. Nedim Uçtu ile fırıncı olduğu öğrenilen Sefa Özkan'ın aralarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Sefa Özkan (36)
        Sefa Özkan (36)

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada fırıncı Sefa Özkan, Nedim Uçtu tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın şüphelisi Nedim Uçtu'yu gözaltına aldı.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturmayı sürdüren ekipler olaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi daha yakaladı. Böylece olaya ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan bıçaklı kavga anlarına ilişkin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde iki gurubun aralarında tartıştığı görüldü. Bir süre sonra Nedim Uçtu'nun tartıştığı Sefa Özkan'a arkasından koşarak bıçakladığı ve uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

        Görüntülerde, yaralanan fırıncı Özkan'ın, bir süre sonra arkadaşları tarafından bir otomobile bindirilerek hastaneye götürüldüğü anlar da yer aldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #kayseri
        #Develi
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