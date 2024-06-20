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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:00
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          9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler için yapılan tüm uyarılara rağmen yurdun dört bir yanından kaza haberleri gelmeye devam ediyor.

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          Bir kaza haberi de Kayseri'den geldi. E.B. idaresindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 70. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

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          Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Kazada araçta bulunanlardan M.D. hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

          Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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