Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler için yapılan tüm uyarılara rağmen yurdun dört bir yanından kaza haberleri gelmeye devam ediyor.
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Bir kaza haberi de Kayseri'den geldi. E.B. idaresindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 70. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
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Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada araçta bulunanlardan M.D. hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.