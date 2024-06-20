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        Haberler Gündem Güncel Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

        Diyarbakır'da yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Trenin çarpmasıyla yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:01
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          Diyarbakır'da hemzemin geçidinde faciadan dönüldü.

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          Makinistliğini Necmettin Y.'nin (48) yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Dericiler Sitesi mevkisinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait A. (18) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 70 metre sürüklendi.

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          Kazada aracın sürücüsü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

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          Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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          Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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