Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
Diyarbakır'da yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Trenin çarpmasıyla yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Diyarbakır'da hemzemin geçidinde faciadan dönüldü.
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Makinistliğini Necmettin Y.'nin (48) yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Dericiler Sitesi mevkisinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait A. (18) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 70 metre sürüklendi.
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Kazada aracın sürücüsü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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