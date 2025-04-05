Kayseri'de düğün magandası yakalandı

Kayseri'de düğün konvoyunda ateş eden maganda yakalandı
Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan maganda gözaltına alındı
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.'yi (22) kullandığı otomobille yakaladı.
Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
*Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.