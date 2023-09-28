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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini otomobilde darbeden koca, kaza yapıp kaçtı

        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini otomobilde darbeden koca, kaza yapıp kaçtı

        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini alıkoyduğu otomobilde tabanca kabzasıyla darbeden şüpheli koca, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Şüpheli koca, kaza sonrası olay yerinden kaçarken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 00:29 Güncelleme: 28.09.2023 - 00:29
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        Boşanma aşamasındaki eşini otomobilde darbederken kaza yaptı
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        Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Filiz Ç'yi, alıkoyduğu otomobilde seyir halindeyken tabanca kabzasıyla darbeden Ümit Ç, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.

        DHA'nın haberine göre, Ümit Ç. olay yerinden kaçarken, yaralı halde bıraktığı Filiz Ç. ise sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

        ZORLA ALIKOYDU

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ümit Ç. boşanma aşamasındaki eşini otomobiliyle zorla alıkoydu. Filiz Ç. bir süre sonra Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda otomobilden inmeye çalıştı.

        DARBEDERKEN KAZA YAPTI

        Bunun üzerine seyir halindeyken tabancanın kazasıyla Filiz Ç'yi darbederek yaralayan Ümit Ç, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki otomobile, ardından yol kenarındaki bir sitenin duvarına çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ümit Ç, yaralı haldeki eşini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Filiz Ç.'nin ifadesi doğrultusunda kaza yerinden kaçan Ümit Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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