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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de bitpazarındaki gıdalar imha edildi | Son dakika haberleri

        Kayseri'de bitpazarında tüketime uygun olmayan gıdalar toplanarak imha edildi

        Kayseri'de bitpazarında yapılan denetimlerde, tüketime uygun olmayan ve son kullanım tarihi geçmiş gıdalara el konularak imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:00
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        Kayseri'de bitpazarındaki gıdalar imha edildi
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        Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde kurulan bitpazarında denetimde bulundu.

        Ekipler, bazı satıcılara, tüketime uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş ve imhayı gerektiren ürünlerin satışından dolayı işlem yaptı.

        Denetimlerde, 32 çocuk oyun hamuru, 2 yufka ekmek, 25 makarna, 2 galeta unu, 12 içecek, ketçap, 4 kilogram keçi boynuzu, 7 hindi salam, 5 bebek bisküvisi, 10 donmuş mısır, 4 kilogram zeytin, 3 halka sucuk, 1 kilogram çiğköfte, 50 kefir, 5 kilogram mısır kuruyemiş, 5 bidon kahve, 1 kilogram bezelye ve 5 kilogram tuz, atık transfer aracına yüklenerek imha merkezine gönderildi.

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