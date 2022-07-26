Kayra İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Kayra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

KAYRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kayra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kayra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kayra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KAYRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kayra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Yüksek büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik, lütuf. Şafak vaktinin kızıllığı. Sevişen, seven.

KAYRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kayra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kayra ismini koymak caizdir.

KAYRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kayra ismini kullanan 14.224 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kayra ismini kullanan 2.815 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kayra ismini kullanan 1.624 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kayra ismini kullanan 769 kişi bulunmaktadır.

KAYRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kayra adını taşıyan insanlar için temizlik ve düzen kavramları önem arz eder. Kendi yaşamlarında da planlı ve programlı olurlar. Sorumluluklarını çok iyi bilirler ve çevresinde bu yönleri oldukça takdir edilmektedir. İlişkilerinde kendisi gibi düzenli ve planlı insanları seçerler. Saygısızlığa ve merhametsizliğe asla tahammül edemezler. Bazen dışarıdan fazla takıntılı gözükürler. İş hayatlarında çok çabuk yükselişe geçerler ve azimlidirler. Arkadaşlık ve dostluk kavramları onlar için vazgeçilmezdir.