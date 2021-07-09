2021 Kaymakamlık sınavına başvuran adaylar sınav saatini araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi

uygulanacak. İşte merak edilenler...

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2021 KAYMAKAMLIK SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

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