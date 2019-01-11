Olay Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren inşaat işçisi İlhan Yılmaz, bir inşaatın en üst katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Muğla polisi tarafından şahsa, "İlçe emniyet müdürü seninle konuşmaya geliyor" denildi. Ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız ile görüştükten sonra çatıya çıktı. Burada şahsı dinleyen İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz, intihar teşebbüs nedenini öğrenmesinin ardından şahsa, "Kaymakam Bey maddi manevi ne problemi varsa gideririz dedi" diye konuştu.

"KAYMAKAM TELEFONDA SENİ BEKLİYOR. BEKLETMEK AYIP OLUR"

İHA'nın haberine göre; vatandaşı tüm sıkıntılarının giderilebileceğine ikna edemeyen Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz son çare olarak, "Kaymakam telefonda seni bekliyor. Bekletmek ayıp olur, gel konuş" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, inşaat işçisi İlhan Yılmaz'ı Kaymakam Caner Yıldız ile görüşmek için telefonu alacağı sırada kolundan yakaladı. Ardından işçi Yılmaz, emniyet müdürünün kollarında aşağıya indirildi.

İlhan Yımaz'ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alındığı öğrenildi.